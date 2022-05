Vanvidsbilist kørte 180 km/t på Oddervej

Natten til lørdag observerede en patrulje en Audi A6, der kørte ad Oddervej i retning mod Aarhus.

Patruljen vurderede, at den kørte for stærkt. En hastighedsmåling bekræftede den anelse og viste, at bilen havde en hastighed på 180 km/t på en strækning, hvor der er 80 km/t hastighedsbegrænsning. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.