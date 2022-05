AGF er reelt sikret overlevelse - men klubben gjorde ikke selv arbejdet færdigt

Det kan godt være, at AGF praktisk talt var sikret overlevelse i Superligaen, men det betød ikke, at spillet var flyvende og spillerne i hopla. For det er stadig et hold i krise, og det blev endnu en gang synligt, da klubben tabte 1-0 til Viborg.

Til gengæld tabte Vejle også søndag, og det betyder, at AGF næsten er sikret endnu