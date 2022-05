Hanne Elbæk Hedegaard hører dårligt, og så har hun en konstant hylende larm i hovedet.

Den er lidt lysere end hyletonen i tv. Lidt som en sitren på højspændingsledningen. Den har været der i 33 år. Lige så længe har hun haft svært ved at koncentrere sig. Hun bliver hurtigt træt, for 50 pct. af energien bruger hun på at høre, hvad der sker omkring hende.