Unges egen musikfestival skal samle 1.500 unge i Aarhus

Sammen med pædagoger og ansatte i klubberne og ungdomsskolen på tværs af byen har de skabt et program, der byder på alt fra streetsport og kunstudstillinger til cupcakeboder og temabarer. Til musikscenen har de booket både lokale og radioaktuelle artister og bands, herunder Iswaal og Specktors.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at involvere og skabe sammen med børnene og de unge. Det er hele fundamentet for projektet og for vores fremadrettede vision. Det er den bedste måde at lære på og nogle værdifulde færdigheder, man får, som jeg også selv tilegnede mig som helt ung, ved at de voksne turde give mig ansvaret,« siger Kåre William Wulff, projektleder på OMG! Festival 2022, i en pressemeddelelse.