Smed hash ud af bil

En patrulje kørte mandag kl. 20.39 bag en bil på Søndervangs Allé i Viby, da en passager pludseligt smed en pose ud af det ene vindue. Betjentene fik dirigeret bilisten ind til siden og tog kontakt til de tre mænd, der sad i bilen. Alle blev visiteret, og en hundepatrulje blev tilkaldt for at lede efter den genstand, der var smidt ud. En 20-årig passager i bilen blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer og for overtrædelse af knivloven, da han havde en mindre mængde hash og en kniv på sig. De to andre mænd havde umiddelbart ikke noget ulovligt på sig. Det lykkedes en politihund at snuse sig frem til den henkastede pose, som viste sig at indeholde flere stanniolkugler med hash. I første omgang var det dog ikke muligt at knytte nogle af mændene til hashen, og ingen blev derfor sigtet i den forbindelse, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.