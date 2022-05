Uden kørekort og med stoffer i bilen

En patrulje foretog natten til tirsdag kl. 1.00 en rutinekontrol af en bil med to mænd på Edwin Rahrs Vej i Brabrand. De to mænd virkede meget nervøse ved politiets tilstedeværelse, og betjentene fandt hurtigt ud af hvorfor. Den 25-årige mand bag rattet viste sig at være ikendt et kørselsforbud og må slet ikke køre bil. Han blev derfor sigtet, og patruljen besluttede sig for at visitere mændene og ransage køretøjet, da de havde mistanke til, at der var stoffer i bilen. I lommen på den 21-årige passager fandt betjentene en mindre mængde hash og nogle tramadolpiller, og det gav ham en sigtelse for besiddelse af euforiserende stoffer. Ved hans fødder i bilen lå desuden en kniv, som han også blev sigtet for at besidde. Gemt under et panel i bilen lå nogle poser med en mindre mængde amfetamin og kokain, som den 25-årige erkendte var hans. Han blev derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer. Det endte med, at den 25-åriges to år ældre storebror også blev sigtet – det var nemlig hans bil, som han altså havde lånt ud til en person uden gyldigt kørekort, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.