Den rette anledning

Volodymyr Zelenskyj kan fra sin placering i Kyiv se menneskemængden på Bispetorvet via videoforbindelsen. En del af arrangementet vil også blive live-transmitteret på nogle af de ukrainske medier.

Og ifølge ansvarshavende chefredaktør på Jyllands-Posten Jacob Nybroe giver det god mening, at en avis bruger kræfter på at afholde sådan et arrangement.

»Vi er en avis, der er sat i verden for at understøtte et liberalt demokrati. Så når et liberalt demokrati som Ukraine bliver angrebet i vores egen forgård, så giver det ualmindelig meget mening at støtte Ukraines kamp mod en despot. Også for Jyllands-Posten,« siger han.

Kateryna Kostetska mener, at dagen for Danmarks befrielse er den helt rette anledning.

»For 77 år siden fejrede I, at I blev frie. Nu har vi igen krig i Europa. Det her en måde at huske på, at folk nok glemmer, hvor slemt det var for alle de år siden. Det her handler om det samme: krig i Europa, om udskyldige børn, der bliver slået ihjel, og mennesker, der må flygte fra deres hjem. Jeg synes, det er vigtigt, at sådan nogle events finder sted, så folk ikke glemmer krigen,« siger hun.