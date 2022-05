01/05/2022 KL. 08:45

En fjerdedel af befolkningen i Aarhus er mellem 20 og 30 år. Men er det gamle arbejderparti egentlig for dem?

Unge er grundlæggende socialdemokratiske, men partiet skal huske at lave politik for dem, mener formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Aarhus, Kristian Sommer Harrits.