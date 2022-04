To unge kvinder stjal ansigtsserum

Butikstyveri: Mandag kl. 12.20 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en strøgvagt havde tilbageholdt to unge kvinder, der var blevet taget i stjæle skønhedsprodukter fra Normal på Ryesgade i Aarhus C.

Politiet ankom til stedet og fik kontakt til de to kvinder, begge 21 år, der blev fundet i besiddelse af to ansigtsserummer, der var stjålet fra butikken. Begge kvinder blev anholdt og sigtet for butikstyveri.