Kørte med gasflasker uden tilladelse

Rutinekontrol: Natten til tirsdag kl. 02.25 standsede en patrulje en bil på Haslegårdsvej i Aarhus V i forbindelse med en rutinekontrol. I bilen sad to personer, en 19-årig mand bag rattet og en 22-årig mand på passagersædet.

Da betjentene kiggede ind i bilen, kunne de se, at der på bagsædet stod en kasse med gasflasker, som føreren ikke havde tilladelse til at køre med. Gasflaskerne blev derfor beslaglagt, og den 19-årige fører af bilen blev sigtet for at have transporteret farligt gods uden de nødvendige tilladelser.