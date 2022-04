Eftersøgt overfaldsmand anholdt

Østjyllands Politi fremstillede tirsdag kl. 13.00 en 17-årig ung mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for vold og trusler på livet ved, sammen med to medgerningsmænd, at have overfaldet to drenge på 12 og 13 år med flere slag og spark og truet dem med kniv.

Overfaldet skete ifølge sigtelsen søndag d. 10. april på nogle boldbaner på Jernaldervej i Aarhus V. En 15-årig dreng er tidligere blevet anholdt og sigtet for at have været med til overfaldet, mens en 12-årig dreng, som også mistænkes for at have været en af gerningsmændene, er blevet afhørt til sagen.