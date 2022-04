26-årig sigtet for at overtræde knivloven

Visitation: Østjyllands Politi fremstiller tirsdag kl. 12.00 en 26-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for overtrædelse af knivloven.

En patrulje fattede mandag kl. 17.42 mistanke til to personer i en bil på Emma Gads Gade i Brabrand. Betjentene bragte bilen til standsning, og da den 26-årige virkede påvirket af stoffer, blev han visiteret. Under visitationen fandt patruljen en kniv og en mindre mængde hash, og den 26-årige blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af knivloven og for besiddelse af euforiserende stoffer.