Rådmænd om ekstraudgifter på 159 mio. kr: Børn og ældre skal ikke efterlades med regningen

Tvivl og uvished

I Aarhus Kommune er man ved at gøre regningen op i kølvandet på pandemien. I første omgang har Aarhus Kommune modtaget 54 mio. kr. i kompensation fra staten, og det resterende beløb vil blive drøftet til sommerens regeringsforhandlinger. Men uvisheden om, hvorvidt der overhovedet lander en kompensation hos Aarhus Kommune, skaber tvivl om, hvorvidt der er risiko for, at regningen i sidste ende kan lande hos børn og unge og de ældre.

»Vi håber, at staten kompenserer kommunerne 100 pct. Men uvisheden skaber usikkerhed og vanskeliggør økonomistyringen på de store områder. Vores medarbejdere, der har trukket det allerstørste læs under corona, fortjener ro og sikkerhed omkring rammerne. Derfor skal alle merudgifter være et fælles ansvar,« lyder det fra Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.