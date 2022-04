Men Michael Birkeslund, der har boet med sin kone i Kildegården i syv år, har hverken set et stort antal særtransporter eller nye parkeringspladser.

»Det har vi ikke fået,« siger han. »Vi har 21 pladser omme i gården. Der kan man slås om at få en, og ellers kan vi holde på Meyers Vej gratis. Hver gang vi har håndværkere, skal vi hjælpe med at bære deres værktøj op, for de skal holde flere hundrede meter væk. Vi er trætte af, at vi ikke kan holde der i fem minutter og lige gå op med tingene. Nu skal vi styrte rundt for at finde en parkeringsplads,« siger han.

Det drejer sig om en times gratis parkering, som man bliver nødt til at afskaffe for, at særtransporter skulle kunne komme til og fra havnen uden at genere trafikken på deres vej gennem byen. Kan I ikke leve med at parkere jeres bil et andet sted?

»Det kunne vi da nok godt. Men jeg ville være træt af, at der kom 100 transporter herned om natten. Vi fik at vide, at de kunne veje op mod 260 tons, og at vingerne på møllerne var 78 meter lange. De ville larme og holde herude, indtil de fik åbnet for vejen, er jeg sikker på. Men nu er de her jo ikke, for de er ikke kommet,« siger Michael Birkeslund.

Klager fra transportører

Kim Meilstrup fortæller, at man fra 2009 til 2013 havde store arealer fyldt med vindmøller på havnen. Men da de ikke længere kunne komme til og fra havnen, begyndte antallet af transporter at klinge af. Transportørerne og operatørerne begyndte at beklage sig, fortæller han. Der skulle gøres noget.

»I mellemtiden er transporten så gået andre veje. Vi kan ikke for alvor se, at der vil komme store vindmølletransporter via Aarhus Havn, som det ser ud lige nu. Det er en væsentlig omsætning, vi har tabt,« siger han.

Kan du forstå, hvis nogle af beboerne i Kildegården føler sig snydt, når de får at vide, at vejen er nødvendig, og det så viser sig, at den knap nok bliver brugt?

»Det kan jeg sådan set godt forstå, men vi har ikke anlagt den for at genere nogen. Vi brugte penge på det, fordi der var interesse for det. På det tidspunkt havde vi nogle meget stærke indikationer fra forskellige operatører hernede på havnen, der mente, at der var et potentiale for at få transporten op at køre igen, efter at de havde mistet det.«

Hvad var indikationerne udover det?

»Ikke andet end, at vi tidligere har haft en hel del vindmølletransporter, som var stoppet, fordi de ikke kunne komme herned. Det, synes jeg, var en særdeles stærk indikator for, at der var et behov.«

Hvorfor er det så, at I har taget fejl?

»Fordi markedet i mellemtiden har ændret sig, og de, der gerne ville have brugt os, har søgt andre veje. Vindmølleproducenterne, transportørerne og skibstransporterne har i samarbejde været nødt til at søge andre veje, og de veje bliver de så siddende ved.«

For at det ikke skal være løgn

JP Aarhus har spurgt Aarhus Kommune, hvorfor beboerne ikke har fået nye korttidsparkeringspladser, og hvad de mener om den kritik, Michael Birkeslund retter. Kommunen er ikke vendt tilbage inden avisens deadline på spørgsmålet om parkeringspladser, men Trine Buus Karlsen, byrumschef, svarer i en mail, at »man er bevidst om, at mængden af særtransporter til og fra Aarhus Havn kan variere fra år til år,« og at »Aarhus Havn i samarbejde med Aarhus Kommune understøttede den nationale indsats for at smidiggøre vindmølletransporter med rampeanlægget.«

I mellemtiden er der, »for at det ikke skal være løgn,« lige kørt en særtransport forbi Michael Birkeslunds lejlighed.

»Så nu har jeg set to,« siger han.