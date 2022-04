Fødselsdagsfest for Bob Marley

Jamaicansk besøg

Aftenens hovednavn er den jamaicanske sanger Echo Minott, der aldrig tidligere har optrådt i Danmark og som især er kendt i reggaekredse som en heavyweight-artist inden for den digitale dancehall.

Echo Minott bakkes op af det gedigne danske rootsreggae- og dancehallband Hafizi Crew, der tidligere har backet navne som Eek A Mouse, Pharfar, Kaka, Karen Mukupa, Jah Turban, Raske Penge og mange flere.

Programmet præsenterer også den danske reggaesanger Philip K. Han er aktuel med singlerne ”Simple”, ”Show Some Love”, ”All I Know” samt ”I Dream Of You In Color” – sidstnævnte på Pharfars helt nye Cup Cake Riddim.