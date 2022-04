22/04/2022 KL. 10:00

Udvalg er bekymret: Bliver alle aarhusianere stillet lige, når de møder kommunen?

Kort uddannelse og lav indtægt må ikke spænde ben for borgernes muligheder for at få den rette hjælp i Aarhus Kommune. Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling vil sætte fokus på mere lighed på velfærdsområderne.