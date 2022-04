Årets Landsby skal kåres

»Landsbyer har særlige muligheder for at tage hånd om hinanden, uanset om man har boet i landsbyen i 100 år eller lige er kommet hertil, måske som flygtning. Her kender vi hinanden og har ofte stærke fællesskaber på tværs,« siger formanden for bedømmelseskomitéen, Helene Simoni Thorup.

Sammen med Helene Simoni Thorup kommer komitéen, der består af repræsentanter fra Forenet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, på besøg i de tre landsbyer, der er gået videre til finalen. Det sker den 19. og 21. august 2022, hvorefter de voterer og kårer en vinder. På spil er ikke blot æren, men også en check på 50.000 kr. til vinderlandsbyen, mens 2. og 3. pladsen hver honoreres med 25.000 kr.