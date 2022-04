Flere bilister sigtet og anholdt over påsken

I påskedagene har det for nogle været for fristende at sætte sig bag rettet efter påskefrokosten.

Traditionen tro laver Østjyllands Politi kontroller rundt omkring i kredsen, for at sikre sig, at påskefrokosten ikke ender tragisk.

Politiet opfordrer til, at man husker at aftale, hvem der kører hjem eller overnat, »således at I ikke udsætter jer selv eller andre for fare ved at køre i påvirket tilstand.«