Ung mand tog svømmetur i åen og blev sigtet

Kort efter midnat natten til lørdag fik politiet end anmeldelse om, at der var e ung mand i åen. Anmeldelsen lød på, at manden ikke bevægede sig og ikke var kontaktbar.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Politiet kørte frem til stedet sammen med brandvæsnet og en ambulance. Her viste det sig dog, at sagen var knap så dramatisk som først antaget. Der var tale om en 19-årig mand, der af sig selv var hoppet i åen for sjov og lå og svømmede rundt.