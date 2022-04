Flere tusinde var mødt op for at se Karensmindes malkekøer springe på græs

6.500 børn og voksne var mødt op på gården Karensminde ved Rønde på Djursland for at se gårdens køer komme på græs efter en lang vinter i stalden.

»Vi plejer at have mellem 5.000 og 7.000 besøgende. Så det er faktisk meget på niveau, men der har været nogle år, hvor økodag var aflyst på grund af corona, så det var rart at opleve, at interessen stadigvæk var intakt,« siger landmand Mikkel Juhl Nielsen, der driver gården Karensminde med sin far Karl Lund Nielsen.