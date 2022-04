Onsdag kl. 21.48 standsede en patrulje en bil på Vejlby Centervej i forbindelse med en rutinekontrol. I bilen sad to mænd, en 26-årig mand bag rattet og en 19-årig mand på passagersædet - begge blev skønnet påvirket af narko, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Under visitation af de to mænd, og i forbindelse med ransagning af bilen, fandt betjentene en del hash og skunk, der var fordelt i salgsposer, samt et større kontantbeløb, som formodes at stamme fra salg af narkotika. De to mænd blev begge anholdt og sigtet for narkobesiddelse med henblik på videresalg.