Den 22-årige passager blev fundet i besiddelse af flere små poser indeholdende skunk, hash, kokain og ecstasy og blev anholdt og sigtet for narkobesiddelse. Den 23-årige fører blev fundet i besiddelse af hash og ecstasy samt en ulovlig foldekniv. Han blev derfor både sigtet for narkobesiddelse, overtrædelse af knivloven og for narkokørsel og kørsel uden førerret.

En anden 23-årig mand, der står som ejer af bilen, blev desuden sigtet for at have overladt førerretten til en person uden gyldigt kørekort.