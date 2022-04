Det korte svar er nej.

Der er og bør ikke være en grænse for, hvor meget en borger må koste.

Flere og flere aarhusianere lever så svære liv, at de har brug for at være under opsyn alle døgnets timer, alle årets dage. Sidste år modtog 611 aarhusianere støtte for over 1 mio. kr., og tilsammen kostede indsatserne samfundet lidt over 1 mia. kr, skrev JP Aarhus lørdag.