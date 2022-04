05/04/2022 KL. 19:00

Oksana Kifyak fik fri fra sit arbejde for at hjælpe flygtninge på plads

Siden de første flygtninge ankom, har Oksana Kifyak arbejdet som frivillig for at hjælpe sine landsmænd på plads til et nyt, midlertidigt liv i Aarhus.