Enhedslisten har to sygemeldinger, men indkalder kun én suppleant

Med to sygemeldte byrådsmedlemmer fra Enhedslisten har partiet mulighed for at indkalde ditto suppleanter til det kommende byrådsmøde i næste uge.

For stemmeslugeren Laura Bryhl (EL) meldte sig tidligere på måneden syg på ubestemt tid, og Katrine Vinther Nielsen (EL) er i øjeblikket også ukampdygtig grundet en akut operation. Sådan