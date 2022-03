Lugt af hash førte til anholdelse

En patrulje fra den lokale politistation i Aarhus Vest gik mandag formiddag rundt i Brabrand, da patruljens medlemmer kunne lugte hash ved en åbenstående altandør. Betjentene tog kontakt til den 33-årige mand, der bor i lejligheden, og meddelte ham, at de ville ransage stedet, fremgår det af døgnrapporten.

Noget af det første patruljen så var et bord i stuen, hvor der lå en del hash frit fremme og udstyr til at lave joints med. Senere fandt betjentene en del hash, skunk og joints i lejligheden, og på baggrund af fundene blev den 33-årige anholdt og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.