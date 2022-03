Sigtet for at slå mand på gaden

Søndag kl. 6.09 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om et overfald på Vestergade i Aarhus. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf en 20-årig mand, der blødte fra næsen, men ikke umiddelbart var kommet alvorligt til skade. Han stod på stedet sammen med flere venner, og de forklarede alle, at en fremmed mand havde henvendt sig til dem på gaden og tilbudt dem at købe stoffer. Da de havde sagt nej, havde manden pludseligt slået den 20-årige i ansigtet med et knytnæveslag. De udpegede en 27-årig mand som gerningsmanden. Han befandt sig stadig på stedet og havde blod på hænderne. Den 27-årige blev derfor anholdt og sigtet for vold. Under visitationen af ham fandt betjentene en pose med noget hvidt pulver, som manden forklarede var knuste allergipiller. En test senere viste dog, at det var kokain. Han blev derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.