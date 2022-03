Flugtbilist kørte gennem hæk og ind i carport

Et ægtepar lå natten til mandag og sov i deres hus på Sophus Bauditz Vej i Åbyhøj, da det omkring kl. 1.50 blev vækket af et højt brag. Da manden gik ud for at se, hvad der var sket, så han, at en bil var kørt gennem deres hæk og ind gennem forhaven, hvorefter den var ramt ind i carporten og parrets bil, der holdt derinde. Han nåede lige at se ryggen af en person, der løb væk fra den forulykkede bil. Politiet blev kontaktet, og en patrulje sikrede spor på stedet. Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere for at finde frem til, hvem der kørte bilen.