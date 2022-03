- Det er en meget, meget tragisk hændelse, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Efter forbrydelsen var der fredag aften fakkeloptog i Rosenhøj. Borgere ville markere behovet for tryghed, ligesom de ville ære den dræbte, har TV 2 Østjylland rapporteret.

- Folk er bange for at gå udenfor. Både unge og gamle er i højeste alarmberedskab, sagde Anne Sølvbjærg fra Rosenhøj til tv-stationen fredag.

Hun oplyste, at nogle unge i området er nervøse for, at andre i området er utrygge ved dem, når de står i små grupper i det fri.

Offeret var i færd med at uddanne sig til bygningsinstruktør. På sin uddannelse på VIA blev han torsdag mindet med et minuts stilhed.