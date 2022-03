26-årig råbte af betjente og blev anholdt

En patrulje kørte tirsdag kl. 18.19 til Jerichausgade i Aarhus C efter anmeldelser om, at mand stod på gaden og råbte og opførte sig meget aggressivt, fremgår det af døgnrapporten. Da betjentene kom frem, traf de en 26-årig mand, som stod og sparkede til en cykel og virkede meget opfarende.

Han blev bedt om at opgive sit navn til politiet, men i stedet råbte han ukvemsord efter patruljen og nægtede at oplyse sin identitet. Han blev derfor anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden og for at nægte at opgive sit navn til politiet.