Sammenstød gav anmeldelse om uro

Østjyllands Politi fik tirsdag kl. 18.02 en anmeldelse om to biler, der var kørt ind i hinanden på Paludan-Müllers Vej i Aarhus V, og at flere personer var løbet fra stedet. Flere af dem havde muligvis knive på sig, fremgår det af døgnrapporten. Flere patruljer kørte til adressen, hvor de fandt tre biler – to af dem havde skader efter et sammenstød.