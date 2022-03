20-årig dømt for overfald foran kro

I Retten i Randers blev den 20-årige dømt for grov vold ved først at have slået den 18-årige med en flaske, så den knustes og skar en mindre kranspulsåre på halsen over, hvorefter han stak den 19-årige i øret med flasken.

Den 18-årige blev efterfølgende behandlet på skadestuen, men han var dog ikke på noget tidspunkt i livsfare.

»Retten ser med alvor på kvalificeret vold, hvor der bliver brugt våben – som her i form af en flaske. Jeg er tilfreds med, at der mindre end to måneder efter overfaldet er faldet en klar og konsekvent dom,« siger senioranklager Jakob Beyer.