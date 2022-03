Aarhus Kommune inviterer til stormøde om hjælp til ukrainske flygtninge

I løbet af de seneste dage er flere busser rullet ind i Aarhus fyldt med mennesker, der er flygtet fra krigen i Ukraine. Mange borgere, organisationer og virksomheder har allerede hjulpet med donationer, husly og transport, og endnu flere har meldt sig til at hjælpe.

Også det offentlige er i fuld gang med forberedelserne, og tirsdag aften holder Aarhus Kommune et stormøde for at koordinere indsatsen med de mange ukrainere, man forventer vil ankomme over den kommende tid.