Jobløse testmedarbejdere inviteres til jobmesse

»Det er vores holdning, at de medarbejdere, der har stået i frontlinjen igennem de seneste to år, besidder et særligt stof. De har stået i pressede situationer, været omstillingsparate i en uvis verden og har samtidig leveret tryghed og service,« siger HR Director, Heidi Heltborg Juul, fra DHL Express, der forventer at kunne tilbyde nogle af de tidligere testere et job.

Falck har tidligere indgået et samarbejde med sosu-skolerne med henblik på at hjælpe testmedarbejdere med interesse for det sundhedsfaglige arbejde videre. På jobmessen kommer udover sosu-skolerne også Aarhus Tech, ligesom Falck præsenterer sine egne uddannelsesprogrammer.

Annette Ernst Lauridsen, direktør for Aarhus Tech, er glad for initiativet.