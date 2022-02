101. Så mange nye boliger blev der i 2020 bygget per 10.000 indbyggere i Aarhus alene. Som beskrevet i Jyllands-Posten søndag er der aldrig før blevet bygget så mange nye boliger i Danmark. Det er en tendens, der også ses i Aarhus, der sniger sig ind på andenpladsen over flest nye etageboliger pr. 10.000 indbyggere, kun overgået af Horsens.

Det er ikke lige umiddelbart en udvikling, der overrasker Mette Skautrup, gruppeformand og politisk ordfører for De Konservative i Aarhus. »Den boligpolitiske redegørelse, vi har fået lavet, viser, at der bliver bygget mange lejligheder i Aarhus, men at efterspørgslen er på noget andet, så det overrasker mig ikke. Jeg tror på, der er brug for et varieret boligudbud, og lejligheder er ikke bare lejligheder,« siger hun.

Det er brandærgerligt at se gode borgere flytte over til nabokommuner, fordi man ikke har haft de rette varer på hylden. Gert Bjerregaard (V), medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Byråd

Østjylland er den landsdel, hvor der er bygget flest nye lejligheder, viser tallene fra 2020, der kommer fra Danmarks Statistik. Da der ofte er forsinkelser i indberetningen af nybyggede boliger, er der som regel – og også denne gang – opjusteringer af byggetallene ca. halvandet år senere. Derfor er det reelle tal for 2020 først kommet i februar i år.

»Fuldstændig fejlslagen« Tallene kommer heller ikke bag på Venstres Gert Bjerregaard, der er partiets repræsentant i Teknisk Udvalg. Han ønsker, at politikerne gennem planloven kan få indflydelse på, hvor stor en andel af nyopført byggeri der skal være ejerboliger, siger han. »Ellers risikerer vi store dele af områder, hvor der bliver etableret boliger, der ikke passer til efterspørgslen, og hvor der ikke kommer en blandet beboersammensætning. Men indtil vi får mulighed for den indflydelse, må vi animere bygherrerne til at følge den strategi, der hedder flere ejerboliger, for det tror jeg er bedst for Aarhus Kommune,« siger han. Forleden beskrev JP Aarhus, at der for første gang i 14 år er flyttet flere borgere fra Aarhus end til byen. En tendens, der ikke bragte bekymringsrynker frem hos borgmester Jacob Bundsgaard (S). Men tendensen ærgrer Gert Bjerregaard.

»Allerede ved kommuneplanen i 2017 mente vi, at der var lagt op til for få boliger til f.eks. parcelhuse. Nu har borgmesteren set lyset med den nye temaplan, hvor der formentlig vil komme mange nye ejerboliger de kommende 10 år, men det er da en postgang for sent. Det er brandærgerligt at se gode borgere flytte over til nabokommuner, fordi man ikke har haft de rette varer på hylden,« siger han og kalder det en »fuldstændig fejlslagen politik«, der er blevet ført af det røde flertal på boligområdet.

Nye etageboliger I 2020 blev der opført 3.574 nye lejligheder. Med et befolkningstal på 353.445 er det 101,1 nye etageboliger pr. 10.000 indbyggere. Horsens ligger på førstepladsen med 110,7, mens tallet for København er 61,5 nye etageboliger pr. 10.000 indbyggere. I Østjylland som region blev der i 2020 opført flest, nemlig 5.545 nybyggede etageboliger. Kilde: Danmarks Statistik

Så slemt mener Jesper Kjeldsen, socialdemokratisk medlem af Teknisk Udvalg, imidlertid ikke, at det står til. »Vi er Jyllands største by, så det ville næsten undre mig, hvis ikke vi lå i top over flest boliger. Vi kan blive enige om, vi skal have et bedre udbud af boligtyper, men det får vi,« siger Jesper Kjeldsen og henviser ligesom Gert Bjerregaard til den kommende temaplan under navnet »Arealer til alle boligtyper«, der skal behandles af byrådet i løbet af foråret. Her er der foreløbigt lagt op til, at et areal på omkring 300 hektar skal udstykkes til nye boliger af forskellige typer. »Du får mig ikke til at sige, udbuddet af boliger i Aarhus ikke har været godt nok indtil nu, for man har bygget ud fra de forudsætninger og den viden, man har haft. Nu har vi en ny viden om, hvad der bliver efterspurgt, og så lægger vi op til at gøre nogle ting anderledes. Udover temaplanen kigger vi også både på en ny højhuspolitik og en arkitekturpolitik, hvor vi ser på, hvad det er, Aarhus skal udvikle sig i retning af,« lyder det afsluttende fra Jesper Kjeldsen.