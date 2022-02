Fra den 23. april arrangerer Uddannelses- og Forskningsministeriet videnskabsfestivalen Forskningens Døgn. Et af tilbuddene er Bestil en Forsker, der giver østjyderne mulighed for at vælge mellem 231 forskere, der i løbet af en uge stiller sig til rådighed til et gratis foredrag.

Er du nysgerrig efter at vide mere om global opvarmning, aldring, enzymer eller noget helt fjerde? Til foråret kan du få mulighed for at høre mere om de emner, der interesserer dig, fra de kloge hoveder – og det, mens du sidder behageligt i din egen stue.

»Forskning er essentielt for at løse fremtidens udfordringer, og det er fascinerende og spændende. Derfor glæder det mig, at alle borgere får mulighed for at komme helt tæt på forskerne. Forskning er for alle og kan berige den enkelte, ligesom den stimulerer nysgerrighed hos både børn og voksne,« siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen i en pressemeddelelse.

Kan holdes overalt

Alle kan bestille et foredrag – virksomheder, skoler, foreninger, institutioner og også private i eget hjem. Den eneste betingelse er, at man kan stille med et lyttende publikum på mindst 20 personer.