Hvis der sidder et par håndfulde tilhørere på de dertil indrettede pladser under byrådsmøderne hver anden onsdag på Aarhus Rådhus, er det gennemsnitligt højt sat.

Alligevel er forudsigeligheden i, hvor de lokale byrådsmøder afholdes, argumentet for, at Aarhus Kommune vil afvise et forslag fra SF i byrådet om at flytte hver fjerde byrådsmøde ud i lokalsamfundene.