AGF henter tidligere Arsenal-spiller

Århus Stiftstidende skriver, at det er assistenttræner Dave Reddington, som har stået for kontakten, der løber sæsonen ud, men giver mulighed for en kontraktforlængelse.

Han startede sin karriere som 16-årig i storklubben Arsenal i 2008. Siden er klubber som West Ham, Bournemouth og Bolton blev føjet til CV’et.

I alt har Jack Wilshere spillet hele 198 Premiere Leauge-kampe, mens han har spillet over 36 kampe på det engelske landshold.

Ikke desto mindre har Jack Wilshere stået uden klub siden han i sommer forlod Bournemouth, der er placeret i Englands næstbedste række, Championship.

I januar fortalte han til engelske medie Talksport, at han var parat til at begynde i en ny klub, hvis den rette meldte sig.

»Det er en stor måned for mig, siger han og fortsætter. Siden jeg begyndte at træne med hos Arsenal, har jeg sagt, at jeg gjorde det, fordi jeg ønskede at blive fit og klar til januar. Nu er vi her, jeg er lige fyldt 30 år, og så må jeg se, hvad det kan blive til. Jeg er åbenlyst på jagt efter en klub, og så må jeg se, hvad der byder sig,« fortalte han til mediet, hvor han også udtrykte bekymring for, hvis han ikke fandt en klub inden for kort tid.