42-årig sigtet for at forstyrre politiets arbejde

Natten til tirsdag klokken ca. 02.30 var en patrulje på vej til en anden opgave, da en mand stillede sig ud midt på kørebanen ved Ny Banegårdsgade i Aarhus, så patruljen ikke kunne køre videre.

Den 42-årige mand blev flyttet ind til siden af vejen og blev sigtet for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejdet.