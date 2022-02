Brand i testcenter formodes at være påsat

Natten til tirsdag fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at der var brand i to affaldscontainere, der stod op ad facaden ved et testcenter på Vestergade i Auning.

Da patruljen ankom til stedet, havde ilden spredt sig til taget og indgangspartiet. Kort efter ankom brandvæsnet og påbegyndte slukningsarbejdet, og ilden nåede ikke at sprede sig yderligere. Ilden havde dog fået fat i et elskab, der udbrændte, hvilket betød at strømmen var væk i en stor del af byen.