Nyt forskningsprojekt: Hjertet kom i gang, men livet gik i stå

Nyt forskningsprojekt skal klarlægge, hvem der er i særlig risiko for at få problemer i dagligdagen efter at have overlevet et hjertestop.

Omtrent halvdelen af de personer, der overlever et hjertestop uden for hospitalet, oplever, at de bagefter har svært ved f.eks. at huske, koncentrere sig og bevare overblikket. De nedsatte kognitive funktioner påvirker evnen til at udføre daglige gøremål, deltage i samfundslivet og opretholde en god livskvalitet. En væsentlig del af de personer, der har overlevet hjertestop uden for hospitalet, kan have svært ved at håndtere komplekse aktiviteter som at købe ind, køre bil, genoptage familieroller og vende tilbage til arbejde.

Aarhus Universitetshospital har derfor iværksat et ph.d.-projekt for at undersøge, hvordan personer, der har overlevet hjertestop uden for hospitalet, klarer hverdagen efter udskrivelse. En del af projektet er at undersøge, om man allerede under indlæggelsen kan identificere de personer, der på sigt får problemer i hverdagen, ikke vender tilbage til arbejdet, og som oplever dårlig livskvalitet. Desuden er formålet med ph.d.-projektet at gennemføre økonomiske beregninger af, hvad hjertestop-overleveres problemer koster sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet og socialområdet, for derved at bidrage med viden til fremtidige rehabiliterende indsatser.

»Vi vil gerne blive klogere på, hvem der er i særlig risiko for at få problemer i deres hverdag efter udskrivelse for at identificere deres rehabiliteringsbehov og sikre henvisning til rehabilitering,« siger ergoterapeut Lola Qvist Kristensen, der er ansat på Aarhus Universitetshospital og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. I projektet følges patienterne, og deres evne til at udføre daglige aktiviteter vurderes ved både interview og observation. Derudover vurderes deres kognitive funktion og livskvalitet med tests. Patienterne vurderes både under den første indlæggelse og seks måneder efter hjertestoppet. »Vi forventer, at resultaterne kan bidrage til en bedre henvisning af patienterne efter hospitalsindlæggelsen, samt at resultaterne kan anvendes i udviklingen af relevante interventioner,« oplyser Hans Eiskjær, overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor ved Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

»Hvis vi allerede under indlæggelse kan identificere de personer, der er i særlig risiko for at få problemer i deres hverdag og mister deres arbejdstilknytning, kan det på sigt være med til at målrette rehabiliterende interventioner til gavn for personer, der har overlevet hjertestop,« siger Hans Eiskjær.



JP Aarhus