Ny restaurant på Aarhus Ø

»Vi går efter den afslappede strandbar-feeling. Man kan droppe ind for at få et glas rosé og en let anretning. Men man kan også komme her for en helaften med både mad, vin og cocktails,« tilføjer Mads Poulsen.

»Vi ønsker, at Lula kommer til at være stedet, hvor man kommer for den gode mad, men også bliver hængende ud til de senere nattetimer og skåler i kølig sangria,« oplyser han.

Maden bliver let med fokus på det spanske og portugisiske køkken med masser af grønt, fisk, skaldyr og skinker.

Til sommer udvides der, så restauranten får 200 pladser udenfor ned til kajkanten. Men allerede inden da vil man kunne nyde udsigten over lystbådehavnen og Risskov under en markise og varmelamper, der opstilles på terrassen.