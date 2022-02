Ung kvinde fik et kram og mistede sin telefon

Søndag aften var en 18-årig kvinde i byen i Aarhus sammen med en veninde og to kammerater. Ved 23.30-tiden kom de forbi indgangen til Magasin ved Lille Torv, hvor de kunne se tre udenlandske mænd, der gjorde klar til at lægge sig til at sove foran indgangen, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport. Den 18-årige kvinde fik ondt af dem og gik hen for at give dem en 20’er, som hun havde i sin lomme, og en af mændene gav hende et kram som tak. Efterfølgende opdagede kvinden, at hun manglede sin mobiltelefon, som hun havde haft i sin jakkelomme. Kvinden kom herefter op at skændes med de udenlandske mænd, og da politiet ankom, var to af mændene forsvundet fra stedet – herunder ham, der havde givet kvinden et kram.