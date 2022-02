Region Midtjylland har 16 selskaber i top-100 over de virksomheder i Danmark, der i regnskabsåret 2020 har betalt mest selskabsskat.

Samlet står de 16 virksomheder ifølge den seneste opgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside for indbetaling af tæt på 3 mia. kr. Helt i top blandt de midtjyske skatteydere ligger denne gang Jyske Bank A/S. På landsplan var banken den 10. største skatteyder i 2020, hvilket er et fald i forhold til 2019, da Jyske Bank var nummer seks på liste