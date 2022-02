Det er 18. år i træk, at Naturfagsmaraton løber af stablen. I denne uge var det på de aarhusianske skoler, at eleverne skulle give deres bud på fremtidens klimaløsninger på alt fra madspild til klimavenlige broer.

Den opgave, som eleverne blev sat til at løse, tager udgangspunkt i den fiktive by Grønby. Elevernes udfordring var at udvikle en bro til borgerne i Grønby, så de sikkert kan passere en trafikeret vej. Ligesom rigtige ingeniører skal eleverne udtænke, hvordan man konstruerer byen, så den er robust og stærk. Opgaven er udviklet i samarbejde med virksomheden Cowi.

»Vi ønsker at vække elevernes fascination for byggeri og anlæg, så de får lyst til at uddanne sig inden for de tekniske fag og senere arbejde i vores branche,« siger Jasper Kyndi, direktør for Cowi i region Midtjylland og markedsdirektør i Danmark, i pressemeddelelsen.

Fællesskab og faglighed

Sidste år var naturfagskonkurrencen udfordret på grund af corona, men denne gang må eleverne gerne være til stede på skolerne og det glæder årets værter: Sara Kande, Sofie Waltersdorf og Mikkel Skau Tolstrup. Fællesskabet er vigtigt og er også fokus for de nye værter:

»Eleverne skal have en god dag, hvor de oplever at være en del af Naturfagsmaraton-universet og også samtidig får mulighed for både at se og vise hinanden de kreative løsninger på de opgaver, de har arbejdet med,« siger Mikkel Skau Tolstrup i pressemeddelelsen.