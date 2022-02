Thorsteinsson tryllede, da AGF's andenkæde sejrede stort over Elfsborg

AGF'erne – og især islandske Jón Thorsteinsson – var i det kreative og skarpe hjørne, da AGF med et reservespækket hold vandt 6-1.

Mål har AGF i den grad savnet i første halvdel af sæsonen. Mandag eftermiddag lavede AGF såmænd seks af slagsen mod Elfsborg fra Sverige, blandt andet takket være eminente aktioner fra islandske Jón Thorsteinsson. Fløjen har i et stykke tid set ud til at miste sin plads på AGF’s mandskab til Gift Links, men med en pragtfuld præstation understregede han, at han langtfra er færdig i AGF.

Da AGF nåede at arrangere en tredje testkamp i Spanien, torsdag mod Viborg, blev kampen anvendt til at se en række af de spillere, der ikke i første omgang er udset til start-11’eren, i kamp. Stamspillere på pause Fra første geled sad Jesper Hansen, Nicolai Poulsen og Yann Bisseck helt over mod de svenske modstandere, mens der var spilletid til Mikael Anderson, som er blevet skånet i de første uger rent kampmæssigt, men som naturligvis er i spil til en startplads mod Sønderjyske, når det går løs i Superligaen om 11 dage. Altmuligmanden Oliver Lund udgik af træningen dagen inden kampen og blev heller ikke sat i spil for at undgå en forværring af en mindre skade.

Opstillingen mod det svenske hold havde dog deltagelse af Mustapha Bundu, der nok som den eneste af de startende er sikker mand mod Sønderjyske. I målet fik reservekeeper Daniel Gadegaard chancen, på midtbanen skulle 18-årige Asker Beck prøve at give det et offensivt skud. AGF’s første mulighed kom efter en fin erobring af Alexander Munksgaard, via Mustapha Bundu trillede bolden for fødderne af Jón Thorsteinsson, der kun kunne dreje bolden forbi mål. Fire minutter senere var islændingen iskold, da hurtige kombinationer gav ham chancen på kanten af feltet, og med venstrefoden rullede han køligt bolden i mål ved fjerneste stolpe. Jón Thorsteinsson har ledt efter lidt medgang, og han jublede næsten, som havde han afgjort en ligakamp.

Efter 20 minutter nåede Elfsborg frem til holdets første klare mulighed, men i fællesskab fik Daniel Gadegaard og Jesper Juelsgård forhindret en udligning tæt under mål i en fase af kampen, hvor AGF’erne gav for mange chancer væk.

AGF i topseks? AGF’s superligahold forbereder sig til forårets kampe med en træningslejr i Spanien. Lige nu er AGF fire point fra den ønskede placering blandt de seks bedste til mesterskabsspillet. Efter to år med en tredje- og en fjerdeplads kan det ende med en mellemsæson, og hvad betyder det for den aarhusianske storklub? AGF’s sidste kamp på træningslejren i Spanien er torsdag kl. 16.00 mod Viborg. Superligaen indledes for AGF’s vedkommende med Sønderjyske på udebane 18. februar.

»Vi starter forfra nu,« sagde midterforsvarer Frederik Tingager, da Elsfborg igen havde fået en chance, som Daniel Gadegaard blokerede. Efter en lille halv time havde Mikael Anderson efter aftale spillet færdig, i stedet kom Albert Grønbæk i aktion i 45 minutter, inden han blev byttet ud med Frederik Brandhof. Flotte aktioner På et kontraangreb var AGF tæt på 2-0, da Jón Thorsteinsson gik til baglinjen, men Mustapha Bundu nåede kun akkurat at snitte bolden over. Kort efter revancherede hurtigløberen sig, da han igen stak fra sin oppasser og fandt Dawid Kurminowski centralt til 2-0. Kort før pausen reducerede Sveinn Aron Gudjohnsen, da han udnyttede en skarp frispilning mellem AGF’s stoppere.

Kampen Testkamp: AGF-Elfsborg 6-1 (2-1) Mål: 1-0 Jón Thorsteinsson (14.), 2-0 Dawid Kurminowski (31.), 2-1 Sveinn Aron Gudjohnsen (43.), 3-1 Frederik Ihler (56.), 4-1 Dawid Kurminowski (62.), 5-1 Jón Thorsteinsson (71.), 6-1 Patrick Mortensen (83.) AGF (4-3-3): Daniel Gadegaard – Alexander Munksgaard, Thomas T. Kristensen (73. Sebastian Hausner), Frederik Tingager, Jesper Juelsgård (63. Eric Kahl) – Zach Duncan (73. Patrick Mortensen), Asker Beck (73. Anthony D’Alberto), Mikael Anderson (28. Albert Grønbæk (63. Frederik Brandhof))– Mustapha Bundu (46. Frederik Ihler), Dawid Kurminowski (63. Eskild Dall), Jón Thorsteinsson (73. Gift Links)

Frederik Ihler trillede bolden i et tomt mål til 3-1, da Albert Grønbæk drev kuglen frem, fandt Jón Thorsteinsson, der uselvisk servicerede sin unge holdkammerat efter et par smarte træk. Islændingen forsatte sit flow, da han smed bolden ind i panden på Dawid Kurminowski, der headede bolden ind til 4-1. Elfsborgs spillere var frustrerede, og da der blev lavet frispark på André Rømer, hamrede danskeren bolden fra kort afstand hårdt ud på David Nielsen og co. på AGF’s trænerbænk. AGF-træneren var den, der tog det mest roligt, mens pulsen var noget højere hos et par af spillerne. Jón Thorsteinsson svarede igen med fødderne, da han knaldede et direkte frispark op i det ene målhjørne til 5-1. Mens AGF spillede sin tredje testkamp, ankom svenske Elfsborg knap så langt fremme i forberedelserne i forhold til sæsonstarten i Allsvenskan. Turneringen indledes først i begyndelsen af april i Sverige, og opgøret mod danskerne var Borås-klubbens første testkamp i år. I sidste års udgave af Allsvenskan endte Elfsborg, der spiller sine hjemmekampe på kunstgræs, som nummer fire i rækken, kun fire point fra vinderne fra Malmö FF og sølvinderne fra AIK Stockholm, mens en anden hovedstadsklub, Djurgården, snuppede bronzen to point foran Elfsborg.

Viborg venter Elsfborgs træner har siden 2018 været Jimmy Thelin, der i 2020 førte klubben til sølvmedaljer. I den aktuelle trup råder han over to danskere, den tidligere Randers FC-slider André Rømer og Jeppe Okkels, der har spillet i blandt andet Silkeborg IF. Holdets anfører er den tidligere Brøndby-back Johan Larsson. I sidste sæson blev Jeppe Okkels topscorer for Elfsborg med otte mål, mens svensk-ghanseren Marokhy Ndione lavede fem styks. Sidstnævnte skal AGF’erne først op mod torsdag aften, da han netop er blevet købt af Viborg, som AGF spiller mod i den sidste testkamp i Spanien.