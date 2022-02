Grønne biler boomer afsted i Midtjylland

Hvis du dagligt kører rundt på de midtjyske veje, er der større og større chance for, at du møder en bil, der kører helt eller delvist på strøm. Hvis ikke du da allerede selv sidder i den eldrevne Volkswagen ID.4 eller plug-in-hybriden Ford Kuga.

Salget af både el- og hybridbiler i Region Midtjylland er nemlig fordoblet på bare et år – og de to modeller er de mest populære i hver deres kategori, skarpt efterfulgt af Tesla på elfronten. I 2021 udgjorde elbiler knap 14 pct. af det samlede bilsalg i Region Midtjylland. I 2020 var det tal ca. 7 pct., og tallene for hybridbilerne ligner til forveksling. Her er salget nemlig steget fra 10 pct. til 23 pct. i samme periode.