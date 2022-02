Kommunens aktier i fossile selskaber skal sælges

Aarhus Kommune investerer ikke i våben eller i tobak.

Og ifølge kommunens ”Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer” fra 2017 heller ikke i de selskaber, som bidrager mest til den globale opvarmning. Medmindre at de pågældende virksomheder allerede er i gang med at bidrage til, at de globale temperaturstigninger maksimalt stiger to grader, fremgår det af retningslinjerne.