Norske mestre hev en smal sejr hjem mod AGF

SAN PEDRO DEL PINATAR De to års seneste norske mestre, der i europæiske kampe blandt andet kan prale af at have banket AS Roma med 6-1. Bodø/Glimt var en seriøs opgave for AGF to uger inden forårets superligapremiere mod Sønderjyske. Bodø/Glimt vandt 1-0 i en særdeles intens testkamp. AGF’s devise ser ud til at blive angrib, angrib, angrib i foråret, i hvert fald bedømt på testkampen mod de norske mestre Bodø/Glimt. Med Albert Grønbæk som en uhyre pågående central midtbanespiller fik AGF trillet sig til flere fine muligheder foran det norske mål, især når Mustapha Bundu blev sendt i dybden i højre side.

Bodø/Glimt er et såkaldt boldbesiddende hold, kuglen skal trilles frem helt nede fra målmanden, og AGF’erne jagtede løs for at forstyrre de fine mønstre. Nordmændene angreb fortrinsvis på kanterne, og især AGF’s venstreback Eric Kahl var travlt beskæftiget. det var ikke hans bedste dag på jobbet. Når AGF’erne brød tidligt, var ideen at sende Mustapha Bundu afsted, og da han på et tidspunkt i første halvleg lå alt for lavt, da Albert Grønbæk igen havde øjnene på fløjen, tændte AGF-træner David Nielsen af på sidelinjen.

Kampen Testkamp på Pinatar Arena: AGF-Bodø/Glimt 0-1 (0-0) AGF (4-3-3): Jesper Hansen – Anthony D’Alberto, Yann Bisseck (63. Thomas T. Kristensen), Sebastian Hausner (63. Frederik Tingager), Eric Kahl – Frederik Brandhof (63. Alexander Munksgaard), Zach Duncan, Albert Grønbæk (80. Oliver Lund) – Mustapha Bundu (63. Jon Thorsteinsson), Patrick Mortensen (70. Dawid Kurminowski), Gift Links (80. Frederik Ihler)

I flere sekvenser nåede AGF’erne frem til områder foran mål og på kanterne, hvor der var plads, men lidt for mange indlæg fra Gift Links og Anthony D’Alberto manglede adresse. Midt i første halvleg ramte Gift Links ydersiden af stolpen, efter at Albert Grønbæk igen havde flået bolden fra en modstander, i den anden ende måtte Jesper Hansen stå i vejen, da Bodø/Glimt fik spillet sig til en skudchance midt for mål. Undervejs var der lidt for mange sjuskefejl, når spillerne glemte konceptet om at spille bolden hurtigt og i stedet fik tempoet ned med for mange berøringer. Kort før pausen ville Frederik Brandhof have et straffespark, da han blev væltet i feltet. 0-0 ved pausen, efter at nordmændene havde haft bolden mest i mødet mellem to 4-3-3-mandskaber.

Bodø/Glimt bragte sig på 1-0, da AGF-forsvaret ikke fik bolden væk foran mål, anfører Ulrik Saltnes sparkede til en tilfældig nedfaldsbold og skruede den flot over i det fjerneste hjørne. En stærk detalje. Efter at Gift Links havde sparket i sidenettet efter endnu et flot ryk af Albert Grønbæk, byttede AGF ud efter en times spil. Sebastian Hausner og Yann Bisseck, der begge havde gjort det yderst solidt, blev erstattet af Thomas T. Kristensen og Frederik Tingager, mens backen Alexander Munksgaard fik en uvant opgave som central midtbanespiller. Det samme overgik senere Oliver Lund, blandt andet fordi hverken Nicolai Poulsen eller Mikael Anderson skulle belastes. I overtiden fik AGF en dobbeltchance; Alexander Munksgaards forsøg blev afværget og returen høvlede Oliver Lund over mål. Holdet fra nord for polarcirklen har i Conference League vundet 6-1 over AS Roma og spillet 2-2 i Italien og skal om små to uger møde Celtic. Et norsk hold med et klart spilkoncept og med masser af dygtige spillere. Hos AGF var der plusser til Bisseck, Hausner, Patrick Mortensen og ikke mindst Albert Grønbæk, mens Jesper Hansen hev et par fine redninger op.

AGF-træner David Nielsen kunne ikke anvende Mikael Anderson og Nicolai Poulsen, sidstnævnte plejede lidt småskavanker. Det gav plads fra start til australske Zach Duncan, der det seneste år har genoptrænet efter en korsbåndsskade. Samtidig var Gift Links var med på venstrekanten, mens islændingen Jón Thorsteinsson begyndte på bænken. AGF’s næste opgave i Spanien er mod svenske Elfsborg mandag 7. februar.