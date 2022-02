Den svenske venstre back skal arbejde sig ud af Casper Højers skygge

En testkamp mod de seneste års sensationsklub i norsk fodbold Bodø/Glimt, de foregående to års norske mestre, er en perfekt modstander for AGF’s superligahold, der dermed for første gang i det nye år får en fodboldkamp med udfordringer.

Årets første af slagsen mod Esbjerg fra 1. division var temmelig ensidig. AGF plaffede syv mål ind og tog dermed de første skridt på vejen til at skabe flere chancer og ikke